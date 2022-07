Kermis

Grootste mobiele funhouse ter wereld in première op Duitse kermis

Het grootste verplaatsbare funhouse ter wereld is eindelijk te vinden op de kermis. De gigantische kermisattractie Police Department werd de afgelopen jaren gebouwd in het Noord-Hollandse dorpje Andijk. Na heel wat vertraging, onder andere door de coronacrisis, is de attractie officieel geopend. De première vond afgelopen vrijdag plaats op het Schützenfest in het Duitse Hannover.



Police Department is in handen van de Nederlandse families Koevoets en De Vries. Het 180 ton wegende gevaarte werd grotendeels in eigen huis ontworpen en ontwikkeld, door zusterbedrijf Mind Rides Amsterdam. De aankondiging vond eind 2018 plaats. Toen werd nog de titel Police Academy gebruikt.

Vanwege de omvang - 40 meter breed, 12 meter diep en 17 meter hoog - zal de attractie vooral op internationale kermissen te vinden zijn. Na Hannover staan onder meer Hamburg in Duitsland en Londen in Groot-Brittannië op de planning. Opbouwen duurt twee dagen. Het funhouse telt vijf verdiepingen boven elkaar.



Hindernissen

Bezoekers moeten zich een weg zien te banen langs tientallen verschillende hindernissen en decors, waaronder een laserkamer, een led-tunnel, een waterparcours, bewegende trappen en een glijbaan. Op dit moment is Police Department nog niet volledig af: er wordt nog gewerkt aan verschillende extra onderdelen, zoals een freefall-element.