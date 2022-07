Parque Warner Madrid

Oeps: iconische Warner Bros.-bol breekt af in Spaans pretpark

In het Spaanse Warner Bros.-pretpark Parque Warner Madrid heeft een bizar ongeval plaatsgevonden. De iconische bol met het logo van het attractiepark, die normaal gesproken op het plein voor de hoofdentree staat, brak plotseling af. Vervolgens rolde het decorstuk weg, waarna het enkele meters verderop tot stilstand kwam.



Dat is te zien op een foto die verscheen op fansite CoasterForce. De afbeelding toont hoe medewerkers de beschadigde globe inspecteren. Ondertussen staat de fontein waar de bol op stond nog gewoon aan.

Voor zover bekend raakte niemand gewond tijdens het voorval. Vermoedelijk was er sprake van achterstallig onderhoud. Het park heeft zelf nog geen informatie naar buiten gebracht over het incident. Looopings vroeg een woordvoerder eerder vandaag om commentaar. Tot nu toe kwam er geen reactie.



Movie Park

Parque Warner Madrid is onderdeel van parkengroep Parques Reundios, net als bijvoorbeeld Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany. Het hoofdkantoor staat in de Spaanse hoofdstad Madrid, maar het bedrijf is in handen van de Zweedse investeringsmaatschappij EQT.