Zangduo De Stoopjes komt met nieuwe versie van culthit De Achtbaan

De Stoopjes zijn terug. Ruim tien jaar nadat het Brabantse zangduo een culthit scoorde met De Achtbaan is het nummer in een nieuw jasje gestoken. Op YouTube verscheen afgelopen weekend plotseling een eigentijdse versie van het lied. Hoewel het tweetal zingt over een dagje Efteling, werd de bijbehorende videoclip opgenomen op de kermis in Best.



De Achtbaan gaat over de nachtmerrie van menig pretparkbezoeker: op zijn kop blijven hangen in een rollercoaster. Harold en Annelies Stoop zingen dat ze "ruim een uur" vastzaten in de bekende Python. "Als we in de achtbaan gaan, mag die toch niet stil gaan staan", zijn inmiddels gevleugelde woorden. "Reddingswerkers helpen mee, zo komen wij benee."

De legendarische tekst bleef in de nieuwe versie ongewijzigd. In de clip van producent Bling Music waagt Harold Stoop zich samen met een onbekende dame aan de spinning coaster Super Mouse. Ook enkele andere kermisattracties komen in beeld, zoals thrillride Power Surge en spookhuis Haunted Mansion.