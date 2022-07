Kermis

Video: elastiek van bungee-attractie knapt, meisje lichtgewond

Bij een bizar ongeluk op een Franse kermis heeft een meisje verwondingen opgelopen. Ze zat samen met een jongen in de bungee-attractie Catapulte - Ejection Seat, waarbij een bal met behulp van twee kabels 60 meter omhoog wordt gekatapulteerd. Bij aanvang van de rit, toen de kabels strak werden getrokken, knapte één van de elastieken.



Het ongeluk vond eind juni plaats in het Luna Park in de Zuid-Franse badplaats Fréjus, een grote zomerkermis. Een omstander filmde het incident via Snapchat. De beelden verschenen later op andere social media, waaronder Twitter. Het meisje raakte gewond aan haar voet.

Onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeval kon gebeuren. In de tussentijd staat de Catapulte stil. Een woordvoerder van de kermis vertelt aan regionale media dat de gebruikte kabels nieuw waren en dat de attractie vooraf grondig was gecontroleerd. Hij vermoedt dat er sprake is van een productiefout bij de gekochte elastieken.