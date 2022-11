Legoland Billund Resort

Legoland in Denemarken nu ook in de winter open

Het originele Legoland-pretpark in Denemarken is nu ook ook in de winter te bezoeken. Tussen zaterdag 26 november en zaterdag 31 december vindt de allereerste winteropenstelling van Legoland Billund plaats. Het park belooft vierhonderd kerstbomen, meer dan 200.000 kerstlampjes, kraampjes met winterse lekkernijen, kerstmuziek en kunstsneeuw.



Miniatuurgebied Miniland werd voorzien van winterse tafereeltjes. Ook heeft men een 10 meter hoge Duplo-kerstboom opgetuigd. Verder is het mogelijk om de Kerstman te ontmoeten en te schaatsen op een grote ijsbaan. Volgens directeur Christian Woller moet het initiatief een "terugkerend evenement" worden, dat voortaan jaarlijks op de kalender staat.

De kerstperiode duurt in totaal 23 dagen. Bezoekers kunnen zich verheugen op 32 attracties, waaronder darkride Lego Ninjago The Ride, powered coaster Dragen, wilde muis X-treme Racers, vliegsimulator Emmet's Flying Adventure, familieachtbaan Flying Eagle, uitkijktoren Legotop, vliegtuigmolen Apocalypseburg Sky Battle en interactieve darkride The Temple.



Waterattracties

Alle themagebieden zijn toegankelijk, op één na: ironisch genoeg blijft het winterse parkdeel Polar Land dicht. Daar staat onder meer de familieachtbaan Polar X-plorer. Ook de waterattracties Vikings River Splash, Jungle Racers, Pirate Splash Battle, Piratbåde en Lego Canoe zijn buiten gebruik.



Europa telt drie grote Legoland-parken, onderdeel van de firma Merlin Entertainments. Naast de vestiging in Denemarken zijn er parken in Duitsland en Groot-Brittannië. Laatstgenoemde bestemming kent al langer een winters evenement: Legoland at Christmas. Legoland Deutschland is 's winters vooralsnog gesloten.