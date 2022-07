Efteling

Efteling: Boarding Pass bij de Python keert niet meer terug

De Efteling is definitief gestopt met de Boarding Pass bij de Python. Tussen het najaar van 2017 en het voorjaar van 2020 werd bij de bekende achtbaan gewerkt met een gratis reserveringssysteem. Bezoekers moesten een plek in de wachtrij vooraf vastleggen via de Efteling-app of speciale kaartautomaten.



Ze ontvingen dan een QR-code met een tijdstip waarop ze konden terugkeren. Door de automatische spreiding zou de wachttijd gegarandeerd kort blijven, was het idee. Er ontstond destijds een hoop commotie over: veel mensen klaagden dat de spontaniteit van een dagje uit verdween door verplichte reserveringen met tijdvakken. Bovendien bleken een hoop gasten het systeem niet te begrijpen.

De Efteling voerde in de loop der jaren een heleboel aanpassingen door in de hoop het tij te keren. Zo koos men er in de zomer van 2019 voor om de Boarding Pass optioneel te maken in plaats van een verplichting, terwijl de directie eerder had laten weten daar juist op tegen te zijn. Ondanks alle wijzigingen werd het concept nooit een groot succes.



Anderhalve meter

Sinds de start van de coronacrisis is bij de Python niet meer gewerkt met de Boarding Pass. Vorig jaar liet de Efteling nog weten dat het systeem tijdelijk uitgeschakeld was vanwege de coronaregels. "Dit heeft te maken met de huidige aangepaste wachtrijen", luidde de verklaring. "Het is hierdoor niet mogelijk om de Boarding Pass te gebruiken en de anderhalve meter te faciliteren."



Maar toen de coronamaatregelen begin dit jaar werden versoepeld, keerde de Boarding Pass niet terug. Daar zijn ook geen plannen voor, vertelt een woordvoerder aan Looopings. De kaartautomaten, die nog steeds bij de ingang van de attractie staan, worden te zijner tijd weggehaald. Ook het entreebord met de vermelding van de Boarding Pass wordt in de toekomst nog aangepast.



Monorail

"We zijn nu bezig met andere pilots rond nieuwe manieren om te wachten", vult de voorlichter uit. Daar werd onlangs al mee geëxperimenteerd bij de Monorail in het Volk van Laaf en De Oude Tufferbaan. Bij de Monorail bleek de proef vorig jaar een succes, met een gastwaardering van 4,4 uit 5.