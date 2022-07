Walibi Holland

Nieuw spookhuis Walibi Holland wordt gruwelijke slachterij met vleeshaken

Walibi Holland gaat opnieuw grenzen verleggen tijdens de Halloween Fright Nights van 2022. Het pretpark werkt aan een nieuw spookhuis vormgegeven als een bloederige en huiveringwekkende slachterij. Dat kan Looopings vandaag als eerste melden na gesprekken met ingewijden. Bijzonder is dat bezoekers niet door het haunted house wandelen: ze hangen als het ware aan een vleeshaak.



Walibi ontwikkelt daarvoor een opzienbarend transportsysteem met hangende zitjes, waar waaghalzen op vastgemaakt worden. Op die manier worden ze als vee door het slachthuis getransporteerd, gedoemd om te eindigen in een vleesvermaler. Het project draagt de voorlopige titel Slaughterhouse.

Walibi Holland heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in halloweenbelevingen die een stapje verder gaan dan een regulier spookhuis. In The Clinic (2016) worden patiënten bijvoorbeeld vastgebonden op een brancard, waarna ze hun eigen dood en begrafenis meemaken. Wie Below (2017) betreedt, daalt in een waadpak af in een riool dat vol water staat.



Extreme ervaringen

Vorig jaar introduceerde het attractiepark nog Wrong Turn: Into Darkness, een theaterbeleving met karretjes die passagiers naar "de oorsprong van het kwaad" brengen. In 2022 wordt dus opnieuw een naam aan dat rijtje van extreme ervaringen toegevoegd.



Het lugubere nieuwe spookhuis wordt op dit moment gebouwd op de oude plek van virtualreality-attractie NeuroGen, voor het laatst geopend in 2019. Eerder werd de ruimte gebruikt voor 5D-bioscoop Club Psyke. Het gebouw, grenzend aan The Clinic, bevindt zich in het recent vernieuwde themadeel Zero Zone.



Pittig

De Halloween Fright Nights vinden dit jaar plaats tussen zaterdag 8 en zondag 30 oktober. Een woordvoerster van Walibi kan nog geen commentaar geven op de uitgelekte informatie. Het attractiepark brengt het programma voor de aankomende editie op een later moment zelf naar buiten. Walibi-directrice Mascha Taminiau wilde eerder al wel kwijt dat het nieuwe haunted house "pittig en grensverleggend" wordt. "Zoals je van Walibi gewend bent."