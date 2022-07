Europa-Park

Eigenaar Europa-Park maakt zich grote zorgen over personeelstekort: 'Waar is iedereen naartoe?'

Roland Mack, de eigenaar van Europa-Park, ziet het personeelstekort in de recreatiebranche met lede ogen aan. Het grootste attractiepark van Duitsland heeft de laatste tijd extreem veel moeite om aan voldoende medewerkers te komen. De afgelopen decennia was dat nooit zo'n groot probleem, vertelt Mack in gesprek met de Zwitserse krant Basler Zeitung.



De pretparkbaas geeft toe dat hij vandaag de dag twijfelt over het uitvoeren van grote projecten uit angst dat er niet genoeg werknemers gevonden kunnen worden. "In 45 jaar tijd heb ik me nooit druk gemaakt over het vinden van medewerkers als we bijvoorbeeld een nieuw hotel bouwden. Een knelpunt? Geen denken aan!"

Dat is nu wel anders. "Het stoort me echt enorm. Je kunt het mooiste hotel bouwen, maar niemand maakt de bedden op of serveert 's ochtends koffie." Daarom gooit Europa-Park het tegenwoordig over een andere boeg: door arbeidskrachten te werven in Centraal-Azië. "We zijn nu op zoek naar goede mensen in in Kirgizië en Oezbekistan. Maar sinds de pandemie blijven we ons afvragen: waar is iedereen naartoe?"



Antwoord

Het antwoord moet Mack de interviewer schuldig blijven. "Dat kan niemand je vertellen. Niet alleen wij hebben dit probleem, het speelt over de hele wereld, voornamelijk bij jongeren."



De eigenaar denkt wel dat de toenemende aandacht voor de werk-privébalans onder jongeren een rol speelt. "25-jarigen melden zich hier, maar ze willen maar drie dagen per week werken. Ze hebben nog een heel leven voor zich en ze zouden verantwoordelijkheid kunnen nemen en carrière kunnen maken. Dan is thuiswerken een enorm probleem."



Minimumloon

En de lonen verhogen? Dat is niet de oplossing, zegt Mack. "We betalen al ver boven het minimumloon en hebben de lonen nu weer verhoogd. Maar dat helpt niet als de eerste vraag van een sollicitant is: moet ik ook in het weekend werken?"



Het heeft gevolgen voor toekomstige investeringen, geeft Mack toe. "Weet je wat bizar is? Ik vrees op dit moment voor het neerzetten van een nieuw hotel." In 2019 opende Europa-Park het nieuwste themahotel Krønasår, gekoppeld aan waterwereld Rulantica. "Ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik dat vandaag de dag niet meer zou aandurven."