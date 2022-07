Efteling

Efteling-ontwerper deelt hilarische anekdote over hotdogkar: 'Enige negatieve ervaring ooit in de Efteling'

Efteling-ontwerper en -entertainer Jeroen Verheij (49) heeft in een ver verleden ook als horecamedewerker in het attractiepark gewerkt. Daar bewaart hij niet alleen warme herinneringen aan. In een interview komt Verheij met een komische anekdote uit zijn tijd als hotdogverkoper. Hij blijkt een trauma overgehouden te hebben aan de hotdogs.



Verheij ging begin jaren negentig als vakantiekracht aan de slag bij het eetkraampje naast de Pagode. Dat beviel prima, maar soms moest hij in zijn eentje naar buiten met "zo'n heel lelijk extern hotdogkarretje", vertelt hij in de nieuwste aflevering van Efteling-podcast Kleine Boodschap. "Ik stond er niet in, ik stond er gewoon achter. Als het regende stond ik ook niet overdekt, alleen de hotdogs waren overdekt."

Het Efteling-icoon kan er zich nog steeds over opwinden. "Er komt een stukje frustratie nu naar boven, je merkt het." Met het lollige verhaal had Verheij de lachers op zijn hand. De podcastaflevering werd afgelopen weekend opgenomen in een theater, met zo'n 250 man publiek. Zij lagen in een scheur bij het aanhoren van de hotdogbeslommeringen.



Bevroren

"Het was een soort vitrinekastje en daar draaide een soort apparaat in rond met metalen staafjes die bloed-, bloedverzengend heet werden. En daar moest je die worsten op prikken, die bevroren waren, dus dat ging al niet. En er moesten stoombroodjes onderin..." Tot overmaat van ramp stonden er regelmatig lange rijen. "Heel veel mensen wilden die hotdogs toch hebben, ondanks dat het zo'n lelijk tentje was. Dus dan moest je ze steeds vervangen en die dingen bleven maar bevroren natuurlijk."



Het ergste moest echter nog komen. "Dat was allemaal al verschrikkelijk. Maar, het was in de tijd vóór de euro. Mensen mochten in de Efteling ook afrekenen met Duitse marken, Franse franken, weet ik het waar ze mee mochten betalen. Dat moest je dus allemaal omrekenen." Het werd een hel. "Ik ben niet zo goed met cijfers, daarom ben ik creatief geworden. Dat was vre-se-lijk."



Danse Macabre

Voor Verheij ging het daarna alleen nog bergopwaarts binnen de Efteling: hij kwam enkele jaren later in dienst als entertainer. Tegenwoordig is zijn voornaamste taak het ontwerpen van nieuwe attracties en restaurants, zoals 4D-bioscoop Fabula, Bäckerei Krümel en Spookslot-vervanger Danse Macabre. "Dat was eigenlijk mijn enige negatieve ervaring ooit in de Efteling", concludeert hij.