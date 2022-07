Efteling

Entertainment bij Droomvlucht in de Efteling: bloementuin met elfjes, ijsjes en cocktails

Het gebied rond Droomvlucht in de Efteling wordt deze zomer bevolkt door wandelende en schommelende elfjes. Ter gelegenheid van het zomerseizoen is het plein voor de attractie omgetoverd tot een grote bloementuin, in de stijl van Droomvlucht. Er zijn zitgelegenheden, bloembakken en grote bogen neergezet.



Blikvanger is een metershoge groene Elfentroon, aangekleed met bloemen en planten. Bezoekers kunnen gaan zitten op één van de zes schommelbanken voor een fotomoment. Een elfje neemt plaats op een zevende schommel in de top van het gevaarte. Vanaf daar begroet ze passanten en zwaait ze naar beneden.

Andere elfjes lopen rond rond de troon. Op de achtergrond klinkt de bekende muziek van Droomvlucht. Verder staat er een chalet waar speciale Cornetto-ijsjes worden verkocht, vormgegeven als een roos. Eén ijsje kost 2,80 euro. Bij een ander hutje zijn onder meer cocktails verkrijgbaar in de smaken kers, watermeloen-aardbei of sinaasappel. Ze kosten 5,95 euro zonder alcohol en 9,95 euro met wodka.



Tent

De elfjes dragen een microfoon, maar hebben niet veel te vertellen: ze komen doorgaans niet verder dan "hallo" en wat gegiechel. Op een eerder gepubliceerd ontwerp voor het gebied waren meer kraampjes en picknickbanken zichtbaar, plus een tent met bloementhema. Die ontbreken op dit moment nog.