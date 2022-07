Efteling

Nieuw Efteling-entertainment: de Wegenwacht rijdt rond in Ruigrijk

De Efteling biedt deze zomer bijzondere pechhulp aan. In parkdeel Ruigrijk rijdt in juli en augustus dagelijks een karretje van de Wegenwacht rond. Het gaat om een nieuwe entertainmentact, gebaseerd op de nabijgelegen Oude Tufferbaan. Het wagentje werd uitgevoerd in dezelfde stijl als de voertuigen van de in 2019 vernieuwde oldtimerbaan.



Op de trapauto prijkt een oud logo van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, die de bekende hulpverleningsdienst al sinds jaar en dag verzorgt. Een vrolijke acteur poogt bezoekers te helpen met allerhande problemen. Daarvoor heeft hij onder meer een fietspomp bij zich. Uit het wagentje komt de muziek van de attractie.

In Ruigrijk is in de zomermaanden meer straatentertainment aanwezig. Zo staat de Statige Stuurman, een levend standbeeld, 's avonds op het plein voor De Vliegende Hollander. Af en toe vliegen een heks en een draak voorbij. Verder wordt het parkdeel bevolkt door goudkleurige mijnwerkers; kompels afkomstig uit Baron 1898. Naast De Oude Tufferbaan is een brandweerwagen neergezet. Die dient als fotolocatie.