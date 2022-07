Efteling

Video: Max en Moritz voor het eerst in levenden lijve te ontmoeten in de Efteling

Max en Moritz, de personages bekend van de gelijknamige familieachtbaan in de Efteling, zijn voor het eerst in levenden lijve te ontmoeten. Efteling-bezoekers komen de twee kwajongens deze zomer tegen op het plein voor de attractie, bij Frau Boltes Küche en Bäckerei Krümel.



Daar rijden ze rond in een zelfgebouwd "vliegmachientje": een trapauto in de stijl van de achtbaankarretjes. Volgens het verhaal achter de rollercoaster hebben Max en Moritz zelf zeepkisten in elkaar gezet, waarmee ze ontsnappen uit de koekoeksklokkenwerkplaats van hun moeder, Frau Schmetterling.

Kennelijk hadden ze nog wat materialen over om een extra voertuig te fabriceren, waarmee ze de omgeving onveilig kunnen maken. Hoewel Max en Moritz in het oorspronkelijke verhaal kinderen zijn, worden de rollen gespeeld door oudere mannen. De acteurs vertellen geen verhaal: ze brabbelen alleen wat in het Nederlands en Duits.



Dorpsfanfare

Bakker Krümel en Frau Schmetterling zijn op gezette tijden ook aanwezig in het gebied, net als afgelopen winter. Verder staan er dagelijks optredens op het programma van de Harmonie von Dreißig: een dertigkoppige dorpsfanfare. Door toedoen van de kwajongensstreken van Max en Moritz blijken er echter nog maar drie muzikanten over te zijn. Een pamflet op het plein legt uit wat er met de overige 27 fanfareleden gebeurd is.