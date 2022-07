Movie Park Germany

Foto's: nieuw speelgebied Movie Park Germany is af

Movie Park Germany heeft deze week een nieuw speelgebied voor kinderen in gebruik genomen. Sinds afgelopen winter werd in themadeel Santa Monica Pier gewerkt aan een vervanger van speeltuin Little Harbor. Die is nu af.



Het thema hangt samen met "de stranden van Californië", passend bij Santa Monica Pier. De speelwereld werd gefabriceerd door het bedrijf Eibe uit Zoetermeer. Het Duitse pretpark spreekt over "een nieuwe filmset voor kleine actiehelden, avonturiers en filmsterren".

De speeltuin ligt tussen brandweermolen Rescue 112 en reuzenrad Santa Monica Wheel, naast de kiosk Pier Side Inn. Het gebied bestaat onder andere uit een Baywatch-toren met een glijbaan, een waterspeelplaats en een klimstoel geïnspireerd op de clownsvis uit Finding Nemo. Kinderen kunnen ook in de vis kruipen.