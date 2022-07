Efteling

Efteling introduceert contactloos betalen bij Ezeltje Strek Je in het Sprookjesbos

Efteling-bezoekers kunnen binnenkort ook een dukaat halen bij Ezeltje Strek Je als ze geen contant geld op zak hebben. Tot nu toe poepte de ezel in het Sprookjesbos alleen een muntje uit na inworp van 50 eurocent. Vanaf zaterdag 9 juli is het mogelijk om contactloos te betalen bij het sprookjesfiguur, met een bankpas of telefoon.



Ezeltje Strek Je staat al sinds 1956 in de Efteling, in eerste instantie in de oude Speeltuin en sinds 1984 op het Herautenplein in het Sprookjesbos. Het dier zorgt voor tegen betaling voor een tastbare herinnering aan een dagje Efteling in de vorm van een gouden dukaat.

Afgelopen najaar liet de Efteling weten dat er nog geen beslissing genomen was over de eventuele toevoeging van een modernere betaalmogelijkheid. Een woordvoerder noemde het toen "een moeilijke afweging", omdat betalen met een muntje "een stukje nostalgie" is.



Werkzaamheden

Uiteindelijk is het park toch overstag gegaan. Het idee zou jaren geleden intern al zijn geopperd tijdens een innovatietraject. In verband met de benodigde werkzaamheden zal de ezel een aantal dagen buiten gebruik zijn. "Uiteraard blijft het ook nog steeds mogelijk om met muntgeld te betalen", laat de Efteling weten.