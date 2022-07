Efteling

Video: Efteling-bezoekers staan oog in oog met wandelende reus uit Fata Morgana

De Efteling heeft de reus Djinn bevrijd uit de attractie Fata Morgana. Normaal gesproken treffen bezoekers de enorme schatbewaker aan tijdens een vaartocht door de verboden stad. Nu kunnen ze hem ook buiten tegen het lijf lopen: Djinn is tot leven gekomen in de vorm van een gigantische marionet.



Tijdens het zomerseizoen, dat nog tot begin september duurt, is de gigant dagelijks te ontmoeten op het plein bij Fata Morgana. Daar loopt hij op zijn gemakje rond en gaat hij met passanten op de foto. Djinn is niet erg spraakzaam, maar hij kent wel enkele Nederlandse en Arabische woordjes. Ondanks zijn dreigende uiterlijk komt hij opvallend vriendelijk over.

De marionet wordt bestuurd door verschillende Arabisch uitgedoste poppenspelers. Eén van hen verzorgt ook de stem van het personage. Het lopen gebeurt met behulp van een tredmolen. Vanwege de komst van de nieuwe act is de soundtrack op het plein aangepast. Er klinken nu mysterieuze oosterse klanken, aangevuld met omgevingsgeluiden van bijvoorbeeld dieren.