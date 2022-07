Attractiepark Toverland

Bijna alle deelnemers houden achtbaanmarathon Toverland vol: 358 ritjes

De Troy Coaster Challenge in Toverland is ten einde. Twaalf rollercoasterfanaten gingen de uitdaging aan om 24 uur achter elkaar ritjes te maken in de spectaculaire houten achtbaan Troy. Elf van hen haalden uiteindelijk de eindstreep. Tussen zaterdagmiddag 12.00 uur en zondagmiddag 12.00 uur maakten ze in totaal 358 rondjes.



Daarmee werd een recordbedrag opgehaald voor het goede doel. Bezoekers konden tegen betaling 25 minuten meerijden met de kandidaten. Bovendien was er een veiling met bijzondere Toverland-items. In totaal gaat 32.658 euro naar Stichting Durf Te Vragen van ambassadeurs Dylan Haegens en Marit Brugman, twee youtubers. Bij eerdere edities in 2010 en 2016 bedroeg de opbrengst respectievelijk 5645 en 11.035 euro.

Ook het aantal gemaakte ritjes was een record: in 2010, toen negen van de dertien deelnemers de Troy Coaster Challenge voltooiden, stond de teller na afloop op 353 ritjes. In 2016 waren dat er 325: vanwege noodweer moest de attractie toen tijdelijk stilgelegd worden. Troy is de hoogste (35 meter), snelste (90 kilometer per uur) en langste (1077 meter) houten achtbaan van de Benelux.



Avondeten

De passagiers kregen elk uur vijf minuten pauze. Verder waren er om 18.00, 00.00 en 06.00 uur drie langere pauzes van een half uur voor avondeten en ontbijt. Daarvoor had men achter de attractie een grote tent neergezet. Ook supporters - familieleden en vrienden van de deelnemers - en journalisten konden daar terecht.



De eerste en enige afvaller haakte zondagochtend rond 07.00 uur af. Na een lange nacht bleken vooral de laatste uurtjes een uitdaging. "Zeker bij zonsopkomst was het flink doorbijten", zegt deelnemer Kevin Meijvis (30). Tijdens het 358e en allerlaatste ritje kregen de elf overgebleven rijders gezelschap van onder meer Haegens, Brugman en Toverland-eigenaar Jean Gelissen sr.



Vlaggen

Voor de ludieke actie hadden zich bijna vierduizend mensen aangemeld. De slopende marathon was onderdeel van een feestweekend - de zogenoemde Troyback Days - om de vijftiende verjaardag van de attractie te vieren. Daarbij zorgde het Limburgse themapark ook voor extra entertainment, een speurtocht en speciale Troy-souvenirs en -hapjes. Daarnaast is de liftheuvel van de coaster voorzien van grote vlaggen.