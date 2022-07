Attractiepark Toverland

Video: nog niemand afgehaakt bij 24 uur durende achtbaanmarathon in Toverland

De deelnemers van de Troy Coaster Challenge in Toverland maken het goed. In het Limburgse attractiepark doen twaalf waaghalzen dit weekend mee aan een bizarre uitdaging: 24 uur achter elkaar ritjes maken in de heftige houten achtbaan Troy. Inmiddels is de helse beproeving halverwege. Nog niemand is uitgevallen.



De deelnemers mogen elk uur vijf minuten pauze houden om de benen te strekken, iets te eten en drinken en naar het toilet te gaan. Om middernacht, toen de coasterfanaten al twaalf uur lang bezig waren, stond er een langere pauze van een half uurtje op het programma. Op dat moment deed iedereen nog mee.

Looopings sprak kort vóór de pauze twee van de kandidaten: Micheline (33) uit Rosmalen en Sam (24) uit het Vlaamse Gullegem. Ondanks dat sommige passagiers wel wat fysieke klachten hebben, is de sfeer opperbest. Medewerkers en entertainers van Toverland slepen de inzittenden de nacht door met muziek en quizzen.



Gezelschap

Bovendien krijgen de twaalf deelnemers steeds gezelschap van pretparkfans die tegen betaling 25 minuten mee kunnen rijden in de 35 meter hoge achtbaan. De opbrengst gaat naar een goed doel. Er is ook een speciale veiling. Op zondagmiddag om 12.00 uur eindigt de Troy Coaster Challenge. Dan wordt ook het eindbedrag bekendgemaakt.