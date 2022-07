PortAventura World

PortAventura heropent spectaculaire Templo del Fuego na drie jaar

Een sensationele attractie in het Spaanse pretparkresort PortAventura World is voor het eerst in drie jaar tijd weer geopend. Vanwege de coronamaatregelen was Templo del Fuego, een walkthrough-ervaring met speciale effecten, sinds de zomer van 2019 buiten gebruik.



Nu kunnen bezoekers van PortAventura Park weer een kijkje nemen in de onheilspellende vuurtempel. Ze worden welkom geheten door een ontdekkingsreiziger, die een poort probeert te openen in de hoop een schat te kunnen vinden. Eenmaal aanbeland in een verboden ruimte blijkt er een vloek op de tempel te rusten.

Toeschouwers worden langs alle kanten geconfronteerd met een enorme vuurzee, die de rijkdommen beschermt. De decors, het plafond en zelfs het water in de tempel vliegen in brand. Vervolgens schieten er verbrande lijken omhoog uit het water en zakt de tribune onverwachts een stuk naar beneden, als een extra schrikeffect.



Universal Studios

Templo del Fuego, geopend in 2001, stamt uit de tijd dat PortAventura nog eigendom was van Universal Studios. Bij de opening werd de avontuurlijke beleving gepresenteerd als de attractie met de meeste speciale effecten ter wereld.



Vanwege de hoge operationele kosten is de attractie alleen geopend in de drukke zomermaanden. Bovendien wordt de tempel slechts enkele uren per dag opengesteld. Bezoekers kunnen er in principe tot en met woensdag 31 augustus terecht tussen 13.00 en 16.00 uur en tussen 18.30 en 21.30 uur.