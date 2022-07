Attractiepark Toverland

Theekopjes in Toverland weer open na renovatie van ruim zes maanden

De Theekopjes in Toverland zijn weer geopend na een grootschalige renovatie. Sinds december vorig jaar was de familieattractie buiten gebruik voor "een volledige mechanische revisie", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Hierbij is de hele attractie uit elkaar gehaald en zijn alle onderdelen gecontroleerd en schoongemaakt of vervangen."



Dat gebeurde bij een extern bedrijf elders in Nederland, dus de kopjes waren een tijdlang verdwenen uit Toverland. "Algemene leveringsproblemen, bijvoorbeeld door een gebrek aan materialen zoals staal, veroorzaakten vertraging in dit proces", legt de voorlichter uit.

Sinds afgelopen weekend, ruim zes maanden na de start van de werkzaamheden, kunnen bezoekers weer rondjes maken. Het uiterlijk bleef gelijk. Wel werd de vloer opnieuw geschilderd. Aanleiding voor de onderhoudsklus was een technisch probleem dat in de zomer van 2021 aan het licht kwam. Toen stonden de Theekopjes al zes weken stil, van half juni tot begin augustus.



Italiaans

De klassieke molen van de Italiaanse fabrikant Zamperla, geopend in 2001, bevindt zich in het overdekte themagebied Land van Toos. In 2017 onderging de attractie - toen nog Tea Cups geheten - ook een grote opknapbeurt. "Destijds ging het om een elektrische revisie", verduidelijkt de woordvoerder.