Efteling

Entertainmentbureau verhuurt namaakversie van Efteling-lakei O.J. Punctuel

Een entertainmentbureau uit Breda heeft een act ontwikkeld gebaseerd op O.J. Punctuel, de bekende lakei uit de Efteling-attractie Symbolica. De firma Steevast Entertainment besloot een eigen versie van het Efteling-personage te maken, met een vergelijkbaar kostuum en een andere naam: Louis Le Chic. Het karakter is in te huren voor bijvoorbeeld kinderfeestjes, bruiloften en fotoshoots.



De Efteling heeft uiteraard geen toestemming gegeven voor de schaamteloze kopie. Wellicht is er sprake van plagiaat, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Deze act heeft inderdaad veel weg van één van onze Efteling-bewoners", zegt hij. Gaat de juridische afdeling van het attractiepark stappen ondernemen? "We gaan ernaar kijken."

Neplakei Le Chic wordt gepromoot op Facebook en TikTok. Hij leert de kinderen "de koninklijke etiketten en protocollen", zo valt daar te lezen. "Hij zal uw feest onvergetelijk magisch maken. Wilt u ook zo'n sprookjesachtig feest voor uw prinsje of prinsesje? Boek Lakei Louis Le Chic nu via Steevast Entertainment!"



Gelijkenissen

De tarieven zijn niet bekend. Het kostuum werd in opdracht van Steevast Entertainment gemaakt door het bedrijf Theaterkostuums & Meer in het Gelderse Ede. Er is geen sprake van een exacte replica, maar de gelijkenissen zijn evident.



O.J. Punctuel is een typetje van Efteling-ontwerper en -entertainer Jeroen Verheij. De ordentelijke lakei werd geïntroduceerd tijdens de bouw van Symbolica in 2017. Verheij verzorgde de stemmen van de Punctuel-animatronics in de attractie. Daarnaast is hij de vaste vertolker van het personage tijdens entertainmentacts en marketinguitingen.