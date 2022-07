Efteling

Efteling-bewoners vieren voortaan feest met figuren uit Alice in Wonderland

Het dagelijkse feestmoment in Efteling Wonderland, het tijdelijke festivalterrein op de Speelweide in de Efteling, is iets uitgebreid. Tegenwoordig wordt er om 16.00 uur niet alleen feest gevierd door de karakters uit het sprookje van Alice in Wonderland. Ze krijgen in de zomermaanden gezelschap van verschillende bekende Efteling-bewoners.



Welke Efteling-karakters aanwezig zijn, kan per dag verschillen. De afgelopen dagen vierden Roodkapje, de Fakir, ruiter Thomas uit Raveleijn en Pardoes het feestje mee, in wisselende samenstellingen. Efteling Wonderland wordt normaal gesproken bevolkt door de Gekke Hoedenmaker en de Maartse Haas. Verder komt af en toe het Witte Konijn tevoorschijn.

Tijdens het zeventigjarig jubileum van de Efteling wordt in het hele park om 16.00 uur feest gevierd. Medewerkers delen feestartikelen uit en er wordt een verjaardagsmedley afgespeeld met enkele bekende Efteling-deuntjes. Die is ook in Efteling Wonderland te horen, al gaat het daar om een instrumentale versie. Op die manier kunnen de acteurs live meezingen.



Spellen

Efteling Wonderland is van eind maart tot begin oktober elke dag te bezoeken in de Efteling. Daarna worden de decors weer afgebroken. Naast het viermoment om 16.00 uur kunnen bezoekers op vaste tijden kijken naar muzikale voorstellingen, geïnspireerd op Alice in Wonderland. Verder zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar en kunnen er spellen gespeeld worden.