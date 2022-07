Floriade Expo

Gemeente Almere gaat nu uit van nóg minder bezoekers voor Floriade

De Floriade Expo 2022 wordt waarschijnlijk een nog grotere flop dan onlangs werd aangekondigd. Vanwege tegenvallende bezoekerscijfers maakte de organisatie vorige week bekend voortaan uit te gaan van 1,2 miljoen in plaats van 2,8 miljoen of twee miljoen bezoekers. Inmiddels houdt de gemeente Almere er rekening mee dat het bezoekersaantal nog lager uitvalt.



Een scenario met maximaal 820.000 bezoekers werd afgelopen week nog niet helemaal waarschijnlijk geacht. De gemeente schatte dat risico - en de bijbehorende financiering - op 60 procent. Demissionair wethouder Julius Lindenbergh heeft dat inmiddels bijgesteld naar 100 procent.

"Wij hebben daar na vorige week nog een keer heel goed over nagedacht en er met de accountant over gesproken", vertelt hij aan Omroep Flevoland. Men denkt nu dat 820.000 bezoekers een realistischere schatting is dan de 1,2 miljoen waar de organisatie mee rekent. "Vanuit de voorzichtigheid."



Totale kosten

Die beslissing heeft ook gevolgen voor de kosten. Vorige week werd een tegenvaller van 33,8 miljoen euro genoemd voor de gemeente Almere. Dat bedrag gaat verder omhoog. "Daar komt dan zo'n 3,5 miljoen euro bij", aldus Lindenbergh. Het brengt de totale kosten voor de gemeente op ruim 70 miljoen euro. "Een groot deel daarvan zul je niet terugkrijgen", geeft de wethouder toe. "Het hangt echt van die scenario's af, maar in de meest waarschijnlijke scenario's komt daar niet veel van terug."



Sommige partijen in de gemeenteraad pleiten ervoor om per direct de stekker uit de Floriade te trekken. Dat zou volgens de directie en het afgetreden college echter nog meer kosten en gedoe met zich meebrengen. "Risico's dat je subsidies moet terugbetalen die je hebt gekregen, risico's dat allerlei partijen die daar een paviljoen hebben schade gaan verhalen op de gemeente omdat er bij de bv niks meer te halen valt, risico's dat we 40 miljoen kwijt zijn aan de internationale evenementenorganisatie...", somt Lindenbergh op.



Tegenzin

"Het is allemaal onzeker, maar stoppen is op dit moment het meest onzekere scenario en naar alle waarschijnlijkheid ook een stuk duurder dan doorgaan." Om die reden gaat een meerderheid van de Almeerse gemeenteraad met tegenzin akkoord met het voort laten duren van de Floriade, zelfs nu daar opnieuw tientallen miljoenen euro's aan belastinggeld naartoe gaan.



Eerder dit jaar nam de raad nog een motie aan waarin staat dat er absoluut geen extra gemeenschapsgeld meer in de Floriade gestoken zou worden. Het bleek, zoals verwacht, een loze belofte. De wereldtuinbouwtentoonstelling is nog open tot en met zondag 9 oktober. Het management gaat de komende tijd proberen om het tij te keren met nieuwe reclamecampagnes en verlaagde entreeprijzen.