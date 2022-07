Majaland Warsaw

Plopsa-pretpark in Polen wordt uitgebreid met waterpark

Majaland Warsaw, het tweede Plopsa-pretpark in Polen, wordt uitgebreid met een groot waterpark. Naast het attractiepark in hoofdstad Warschau komt een zwemparadijs te liggen met waterglijbanen en andere waterattracties. Dat heeft de Nederlandse investeerder Momentum Capital bekendgemaakt.



Momentum en de Plopsa Group werken al jaren intensief met elkaar samen voor de realisatie van pretparken in Polen. In 2018 opende Majaland Kownaty. Afgelopen voorjaar werd Majaland Warsaw officieel geopend. Op dit moment werkt men aan Majaland Gdansk. Verder vinden gesprekken plaats over de komst van een Majaland in de buurt van de Zuid-Poolse stad Katowice.

Aan het Poolse portfolio wordt binnenkort dus ook een waterpark toegevoegd. "Momentum en Plopsa hebben zich minimaal voor de komende twintig jaar aan elkaar verbonden, dus zeker tot 2042 en wat mij betreft nog langer", vertelt Momentum-oprichter Martijn van Rheenen aan Looopings.



Ontwerp

"Wij richten ons doorgaans op de aankoop van de grond en de grondontwikkeling. Vervolgens stapt Plopsa in het project als aandeelhouder en ervaringsdeskundige op het gebied van ontwerp en exploitatie." Majaland Warsaw ging eind april open. Er staan 26 familieattracties, verdeeld over een binnen- en buitengebied. De grond werd aangekocht van vastgoedbedrijf Ceetrus.



De Plopsa Group telt momenteel twee waterparken: Plopsaqua De Panne - gelegen bij Plopsaland De Panne - en het losstaande zwembad Plopsaqua Landen-Hannuit. Er zijn al langer plannen voor een derde Plopsaqua-bad in België - Plopsaqua Mechelen - en een vestiging bij het Duitse attractiepark Holiday Park. Nu komt er dus ook een Plopsa-waterpark in Polen, al zal dat park geen klassiek Studio 100-thema krijgen.



Uniek thema

"We zijn onder aanvoering van Steve Van den Kerkhof in gesprek over een uniek thema, waarover we later meer bekend zullen maken", zegt Van Rheenen. Bezoekers zullen er in ieder geval geen Maya de Bij, Heidi of Bumba tegenkomen. Ondertussen verkennen Momentum en Plopsa mogelijkheden om samen parken neer te zetten buíten Polen. Die plannen zijn echter nog niet concreet. "Maar de wens is er zeker."