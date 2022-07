Yumble Roermond

Spullen uit failliet pretpark Yumble duiken op in Belgische arcadehal

Bij sommige pretparkfans komen de decoraties in een nieuwe Belgische arcadehal wellicht bekend voor. Afgelopen vrijdag opende in de stad Tongeren de amusementshal Activ Game Dojo. Er zijn spullen te vinden afkomstig uit Yumble, het overdekte attractiepark in Roermond dat in 2015 al na vier maanden failliet ging.



In de Vlaamse spellenhal staan oude Yumble-vlaggen met de Yumble-mascottes erop: merkwaardige buitenaardse wezens. De personen achter de arcadehal, zelf pretparkliefhebbers, blijken die destijds opgekocht te hebben tijdens de faillissementsveiling.

"We wilden destijds een aandenken hebben aan zo'n bizar verhaal in de pretparkwereld", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Maar bij het inrichten van onze locatie bleken de vlaggen wonderwel tussen de automaten te passen." Er staat 'Welkom' op in verschillende talen.



Kindertruien

En daar blijft het niet bij: tussen de prijzen die bezoeker kunnen winnen, liggen kindertruien met het Yumble-logo. "Ze zijn van bijzonder goede kwaliteit: wellicht is het budget destijds naar de merchandise gegaan en niet naar de attracties", lacht de voorlichtster. Activ Game Dojo - onderdeel van sport- en entertainmentcomplex Activ - is voorlopig geopend op vrijdagen, zaterdagen en zondagen, steeds vanaf 15.00 uur.



Op meer plekken in Europa zijn overblijfselen zichtbaar van het ter ziele gegane attractiepark. Zo is de attractie The Lift of Horror tegenwoordig onderdeel van halloweenspookhuis Below in Walibi Holland. De slingerende schijf Twister belandde in het Franse pretpark La Mer de Sable.