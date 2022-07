Bobbejaanland

Nieuwe show met SpongeBob, Dora en PAW Patrol in Bobbejaanland

In Bobbejaanland is vandaag een nieuwe show in première gegaan. Vanaf nu kunnen bezoekers dagelijks kijken naar de muzikale voorstelling Let's Party, met bekende Nickelodeon-figuren. Vandaag waren SpongeBob en zeester Patrick uit SpongeBob SquarePants, Dora uit Dora the Explorer en Chase en Skye uit PAW Patrol te gast.



Volgens het verhaal zijn de personages bezig met het voorbereiden van een groot feest als SpongeBob-slechterik Plankton roet in het eet komt gooien. Hij probeert een geheim recept in handen te krijgen. Het is vervolgens aan Patrick om het feest weer op de rails te krijgen.

Bobbejaanland had bij de gemeente Kasterlee een uitzondering aangevraagd om bij de show een afwijkende geluidsnorm te mogen hanteren. Dat verzoek is vorige maand afgewezen, maar volgens een woordvoerster heeft die beslissing geen noemenswaardige gevolgen. "We kunnen de voorstelling perfect laten draaien met het geldende maximum van 85 decibel."



Adventure Valley

Let's Party wordt voortaan in principe elke openingsdag om 13.30 en 16.00 uur opgevoerd op een speciaal Nickelodeon-podium in themadeel Adventure Valley. Soortgelijke producties draaien al langer in zusterparken Movie Park Germany in Duitsland, Parque de Atracciones de Madrid in Spanje en Mirabilandia in Italië.



Eerder dit seizoen introduceerde Bobbejaanland al een meet-and-greet met de karakters bij de attractie Flying Orca. Die vindt dagelijks plaats tussen 10.00 en 11.30 uur. Alleen bij slecht weer wordt het Nickelodeon-entertainment geschrapt.



Muziekfestival

In juli en augustus is Bobbejaanland dagelijks geopend tot 18.00 of 19.00 uur, met uitzondering van zaterdag 20 augustus. Dan vindt een besloten muziekfestival plaats waarvoor aparte kaarten gekocht moeten worden.