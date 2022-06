Attractiepark Toverland

Toverland bevestigt plannen voor eigen vakantieresort: opening in 2024

Toverland wil in 2024 een vakantieresort openen met tientallen vaste verblijfsaccommodaties en lodgetenten. Dat bevestigt een woordvoerder van het Limburgse attractiepark. Looopings kon in maart al melden dat er plannen waren voor de bouw van een permanent verblijfsresort. Vandaag wordt duidelijk dat er onlangs een vergunning is aangevraagd.



Het nog naamloze resort vervangt het Pop-Up Summer Camp, waar Toverland-bezoekers sinds 2020 kunnen overnachten in de zomermaanden. "We hebben een revisievergunningsaanvraag gedaan bij de gemeente Horst aan de Maas, waarin opgenomen is dat we graag permanente verblijfsrecreatie toevoegen aan Toverland", legt de voorlichter uit.

Volgens ingewijden krijgt het vakantiepark een Grieks thema, om zo bij het nabijgelegen Griekse themagebied Ithaka te passen. Daar liggen houten achtbaan Troy, schommelschip Scorpios en een paardenbaan. Toverland kan het thema op dit moment nog niet bevestigen.



Standplaatsen

In de aanvraag wordt gesproken over zestig vaste verblijfsaccommodaties, vermoedelijk vrijstaande hotelkamers, honderd tenten en veertig standplaatsen voor tenten en campers. Die aantallen staan echter nog niet vast.



"Zeker na het succes van ons Pop-Up Summer Camp zien we de realisatie van een resort als mooie een volgende stap", aldus de woordvoerder. "Wij hopen dit resort te kunnen openen in 2024." In 2023 staat een andere uitbreiding op de planning: dan openen vier nieuwe attracties in themadeel Avalon.