Gröna Lunds Tivoli

Rechter keurt uitbreiding van Zweeds attractiepark goed: 'Historisch moment'

Het Zweedse pretpark Gröna Lund heeft goed nieuws gekregen. Na jaren van onderzoek en discussie werd vandaag duidelijk dat het attractiepark in Stockholm mag uitbreiden. Het hooggerechtshof geeft groen licht voor de expansie van Gröna Lund. Het is de bedoeling om attracties te bouwen op een oude parkeerplaats.



Daarmee komt een zesjarig juridisch proces ten einde. "Dit is een historisch moment voor zowel Gröna Lund als Stockholm", reageert directeur Johan Tidstrand. "Ik ben ontzettend opgelucht en blij dat we onze droom eindelijk mogen realiseren." Het park kan nu beginnen met het maken van concrete bouwplannen.

"We moeten zorgvuldig omgaan met het vertrouwen dat de rechtbank ons heeft geschonken", zegt Christer Fogelmarck van eigenaar Parks and Resorts. Hij verwacht dat de uitbreiding over vier tot vijf jaar helemaal af zal zijn. Er moeten niet alleen attracties komen, maar ook restaurants, games en veel groen.



Hoger beroep

Het project werd al in april 2020 goedgekeurd door de gemeente, maar vervolgens is er beroep aangetekend vanwege zorgen over onder meer geluidsoverlast. De rechtbank verklaarde het plan nietig, waarna Gröna Lund in hoger beroep ging. Het hooggerechtshof geeft het attractiepark nu alsnog gelijk.