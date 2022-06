Furuvik

Zweeds pretpark bouwt achtbaan met dubbele lancering: 75 kilometer per uur

Het Zweedse pretpark Furuvik opent volgend jaar een nieuwe achtbaan met een dubbele lancering. In het voorjaar van 2023 kunnen bezoekers Lightning uitproberen, een rollercoaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma. De rit begint met een lancering: binnen drie seconden haalt een trein een topsnelheid van 75 kilometer per uur.



Daarna volgt een 430 meter lang parcours, met een bescheiden hoogte van 16,4 meter. Eenmaal terug in het station wordt de trein niet afgeremd, maar opnieuw versneld naar 75 kilometer per uur voor een tweede ronde. Dat onderdeel wordt "launch on the fly" genoemd. Passagiers leggen per rit dus 860 meter af.

"Lightning is een enorme investering", zegt directrice Sandra Wilke. "Het wordt zonder twijfel de grootste attractie in de geschiedenis van het park." Ze benadrukt dat de attractie ondanks de heftige elementen geschikt zal zijn voor het hele gezin. De slogan luidt "Built for speed".



Rocket

De nieuwe attractie vervangt de klassieke familieachtbaan Rocket van fabrikant Schwarzkopf, die vorig jaar gesloten werd. Het gevaarte werd gekenmerkt door een 13,5 meter hoge spiraallift. Tussen 1983 en 2005 stond de coaster in het Engelse pretpark Alton Towers. Furuvik opende de baan in 2011, na een grote opknapbeurt.