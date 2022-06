Europa-Park

Europa-Park: interactieve waterattractie geopend in waterpark Rulantica

Rulantica, het grote waterpark van Europa-Park, heeft er een nieuwe attractie bij. Bezoekers kunnen vanaf komend weekend een watergevecht aangaan in een twist 'n' splash-molen van huisleverancier Mack Rides. Het is de eerste volledig mechanische attractie van Rulantica. Vandaag vond de openingsceremonie plaats.



De waterattractie bestaat uit een schijf met drie ronde plateaus. Op elk plateau staan drie bakjes voorzien van waterpistolen. Bij aanvang van de rit zakt de vloer naar beneden, waardoor een waterbassin ontstaat. De passagiers kunnen niet alleen elkaar proberen nat te spuiten: ook langs de kant staan waterpistolen, zodat omstanders kunnen meedoen.

Bij de aankondiging afgelopen voorjaar zou de interactieve toevoeging nog Heligvända gaan heten. Uiteindelijk heeft men gekozen voor een andere naam: Tønnevirvel. De decors moeten een oude gebedsplaats van de noordse volkeren voorstellen. Het attractietype is al sinds 2013 te vinden in Attractiepark Slagharen onder de naam Expedition Nautilus.



Glijbaantoren

Tønnevirvel staat in het buitengedeelte van Rulantica. Daar openden laatst ook twee nieuwe kindergebieden: Snorri's Rutscheplads en Snorri's Spelaborg. Ondertussen worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van een volledig nieuwe glijbaantoren met acht glijbanen.