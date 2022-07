Puy du Fou

Puy du Fou schenkt levenslang abonnement aan baby die bijna ter wereld kwam in het park

Het Franse themapark Puy du Fou heeft een familie verrast met een bijzonder cadeau: een levenslang abonnement voor hun zoon. Ouders Floriane en Ludovic brachten op 26 juni vorig jaar een bezoek aan het park. De zwangere moeder was half augustus uitgerekend, maar tot haar verbazing brak haar water toen ze de show in de Romeinse arena wilde bekijken.



Een dag later kwam baby Rafaël ter wereld. Hoewel hij veel te vroeg werd geboren, liep het verhaal goed af: op 22 juli verliet het kind de kraamafdeling in goede gezondheid. Vervolgens bood Puy du Fou hem de allereerste 'Pass Eternel' aan: een abonnement dat de rest van zijn leven geldig blijft.

Afgelopen weekend waren beide ouders voor het eerst samen met zoon Rafaël in Puy du Fou. Daar werden ze ontvangen door het management en acteurs uit de Romeinse spektakelshow, om het abonnement officieel in te huldigen.



Held

Het park noemt het kind een "kleine held". "Wie weet leidt deze unieke band tussen Rafaël en Puy du Fou wel tot een geweldige carrière als schutter, viking, ridder of zelfs musketier?"