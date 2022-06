Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds Amsterdam verwelkomt Davina Michelle

Zangeres Davina Michelle heeft vanaf nu een plek in Madame Tussauds Amsterdam. De 27-jarige artiest onthulde vandaag haar eigen wassenbeeld in het bekende wassenbeeldenmuseum. Bijzonder is dat ze zittend werd afgebeeld.



Davina Michelle is de artiestennaam van Michelle Davina Hoogendoorn. Ze scoorde afgelopen jaren hits als Duurt Te Lang, Skyward, Hoe het Danst, Beat Me, 17 Miljoen Mensen, Sweet Water en Hold On. In Madame Tussauds kunnen bezoekers naast haar plaatsnemen achter een piano.

"Alsof ze samen met haar muziek aan het maken zijn", laat een woordvoerster weten. Hoogendoorn is vorig jaar oktober afgereisd naar Londen voor een poseersessie. "Ze heeft zelf meegedacht over de pose, de gezichtsuitdrukking en de make-up van het beeld." De kleding komt uit haar eigen garderobe.



Verwijderd

Het nieuwe beeld is neergezet op de muziekafdeling van Madame Tussauds, naast Beyoncé en schuin tegenover Guus Meeuwis. Daar werden onlangs nog twee wassenbeelden verwijderd. Zanger Marco Borsato en rapper Lil' Kleine moesten het veld ruimen vanwege commotie rond hun privéleven.



Tussauds-manager Quinten Luykx zegt "ontzettend blij" te zijn met de toevoeging. "Onze muziekafdeling biedt een mix van internationale en nationale muzikanten. Een Nederlandse zangeres ontbrak hier al jaren."