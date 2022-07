Bellewaerde Park

Bellewaerde Park veilt karretjes van 41 jaar oude Keverbaan

De karretjes van de klassieke Keverbaan uit Bellewaerde Park worden geveild. Het Belgische pretpark gaat de 41 jaar oude familieachtbaan komende winter afbreken, om plaats te maken voor een nieuwe attractie. Fans krijgen de kans om een originele gondel over te nemen.



Vijf van de in totaal twintig bakjes worden één voor één aangeboden via VakantieVeilingen.be. Op dit moment staat de veiling van het eerste karretje online. Er is al bijna 2500 euro geboden. Bieden kan tot vrijdagavond 8 juli om 21.00 uur. "De veiling voor wagon twee tot en met vijf volgt later", meldt Bellewaerde.

De hoogste bieder mag het karretje na de sluiting zelf komen ophalen in het attractiepark in Ieper. De opbrengst gaat naar een goed doel: borstkankerorganisatie Think Pink. Bovendien worden de vijf winnaars uitgenodigd voor de allerlaatste rit van de Keverbaan op zondag 6 november.



Waterglijbaan

De vervanger van de Keverbaan moet in 2024 af zijn. Bellewaerde spreekt over "een nieuwe iconische attractie". "Een echte wereldprimeur, waarover later meer details zullen gecommuniceerd worden", laat directeur Stefaan Lemey weten. De meeste details liggen echter al op straat: Looopings kon in maart al melden dat Bellewaerde Park heeft gekozen voor een 26 meter hoge waterglijbaan van fabrikant Intamin.