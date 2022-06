Artis

Artis doelwit van cyberaanval: daders eisen 1 miljoen euro, musea onverwachts dicht

Dierentuin Artis in Amsterdam is het doelwit geworden van een cyberaanval met zogeheten ransomware. Cybercriminelen zijn binnengedrongen in het netwerk van het bekende dierenpark, waardoor ICT-systemen niet meer functioneren. Vanwege de aanval bleven Artis-museum Micropia en het onlangs vernieuwde Groote Museum vandaag gesloten.



Artis weet nog niet wie er achter de hack zit. Wel is duidelijk dat de daders 1 miljoen euro in cryptovaluta eisen om de aanval ongedaan te maken. "Er is meteen op het hoogste niveau een crisisteam samengesteld", vertelt een woordvoerder van Artis. "Ook is onze eigen IT-afdeling opgeschaald met specialisten op het gebied van cybercriminaliteit."

Men heeft maatregelen getroffen om verdere toegang tot de systemen te voorkomen. Omdat nog niet duidelijk is of de criminelen zich toegang hebben verschaft tot persoonsgegevens en e-mailverkeer, werd uit voorzorg een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder deed Artis aangifte bij de politie.



Vervolgstappen

"Artis neemt deze situatie uiterst serieus en bepaalt samen met externe specialisten de juiste vervolgstappen", aldus de voorlichter. "Omwille van het onderzoek kan Artis nu geen verdere details delen." De dierentuin zelf was vandaag wel gewoon open. Morgen zijn ook beide musea weer toegankelijk.