Attractiepark Toverland

Toverland presenteert winterprogramma: schaatsbaan en slotshow

Terwijl Nederland geniet van zomerse temperaturen, is Toverland al volop bezig met het aankomende winterseizoen. Het Limburgse attractiepark presenteert vandaag het programma voor de winterperiode. Voor het eerst in de geschiedenis van Toverland zal 's winters het volledige park toegankelijk zijn, inclusief de buitengebieden Port Laguna, Ithaka, Magische Vallei en Avalon.



Daarvoor wordt een nieuw winterconcept opgetuigd, dat de naam Winter Feelings krijgt. Vandaag publiceert het park alvast een ontwerp. Toverland zorgt in havenstadje Port Laguna voor chalets met hapjes, curlingbanen, een bandenglijbaan en een schaatsbaan van 400 vierkante meter. Bij de ijsbaan komt een 10 meter hoge kerstboom te staan. In een grote almhut is eten en drinken verkrijgbaar.

In de Magische Vallei kunnen bezoekers kijken naar een winterversie van watershow Katara - Fountain of Magic. Tovenaar Merlijn is aanwezig in het middeleeuwse gebied Avalon, waar hij een "magisch ritueel" verzorgt. Bij houten achtbaan Troy kunnen marshmallows geroosterd worden.



Zee van licht

Uitvinder Maximus Müller vertelt verhalen in Wunderwald. Verder voeren Toverland-mascottes Toos Toverhoed en Morrel in het overdekte gedeelte Land van Toos een wintervoorstelling op. Tijdens een "verbluffende slotshow" verandert entreegebied Port Laguna in "een zee van licht". "Veel bekende Toverland-gezichten zullen daarin hun opwachting maken."



Winter Feelings start in het weekend van 26 en 27 november. Vervolgens is Toverland geopend in elk weekend tot en met zondag 15 januari 2023, plus de volledige kerstvakantie. Tickets zijn nog niet verkrijgbaar, maar wie tot en met 15 juli een bezoek brengt aan Toverland, krijgt een vrijkaart of kortingskaart voor een bezoek in de wintermaanden.