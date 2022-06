Floriade Expo

Noodlijdende Floriade past slogan aan

De Floriade Expo 2022 heeft een nieuwe slogan. Ruim twee maanden na de start van de wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere probeert de organisatie bezoekers te lokken met enkele kleine veranderingen. Eén daarvan is een nieuwe leus: "Geniet van een geweldige dag vol groen".



Die slogan prijkt voortaan pontificaal bovenaan de officiële website van de Floriade. De oude kreet "Kom genieten van het groene leven" sloeg kennelijk niet genoeg aan. Het thema van het tijdelijke themapark - Growing Green Cities - komt op de homepage op dit moment helemaal niet meer voor.

Onlangs bleek dat de bezoekersaantallen van de Floriade zwaar tegenvallen. Dat levert de gemeente een extra tekort op van tientallen miljoen euro's. In de hoop de schade te beperken kondigde het management meerdere wijzigingen aan. Zo zijn rondleidingen op het terrein, gegeven door vrijwilligers, voortaan gratis.



Entreeprijs

Verder wil men iets doen aan de vrij hoge entreeprijs. Die is op dit moment nog niet aangepast. Tickets kosten nog altijd 29 euro via internet en 35 euro aan de kassa, parkeerkaarten 14,50 euro via internet en 19,50 euro aan de kassa.



Voor een ritje in een toeristentreintje betalen bezoekers 6,75 euro per persoon extra. Wie geen enkele rit wil maken met de kabelbaan maar een retourtje, is 3,50 euro per persoon kwijt bovenop de toegangsprijs.



Commercial

Om meer aandacht te genereren voor de Floriade wordt binnenkort een nieuwe reclamecampagne gelanceerd. Een nieuwe tv- en radiocommercial en uitingen op reclameborden moeten het enthousiasme voor het Almeerse themapark aanwakkeren. Morgen wordt in de gemeenteraad weer gediscussieerd over de toekomst van de Floriade. Sommige partijen vinden het beter om de poorten onmiddellijk te sluiten.