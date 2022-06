Duinrell

Video: bezoekers Duinrell krijgen natte voeten door hevige regen

Attractiepark Duinrell werd maandagmiddag even één groot Tikibad. Door zware buien was op verschillende plaatsen in het park sprake van wateroverlast. Met name bij La Place-restaurant Schaapskooi - naast de Speeltuin - en de overdekte Carrousel uit 1864 ontstonden problemen.



Bij de Carrousel bevindt zich ook een pannenkoekenrestaurant. Daar kregen bezoekers natte voeten door grote waterplassen. Op TikTok verschenen verschillende filmpjes van de gevolgen van het noodweer.

Te zien is hoe een enorme laag water zich heeft opgehoopt achter een glazen deur. Ondertussen probeert een medewerkster van de Schaapskooi tevergeefs om water buiten de deur te houden met behulp van een trekker.



Schuilen

Een woordvoerster van Duinrell spreekt over "een laagje water", dat inmiddels weer verdwenen is. "Er viel in één keer heel veel water naar beneden", laat ze aan Looopings weten. Alle attracties gingen tijdelijk dicht vanwege het noodweer. "Het onweerde best hevig. Daardoor moest iedereen schuilen."