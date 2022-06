Efteling

Efteling heropent uitkijktoren Pagode week eerder dan gepland

De Pagode in de Efteling gaat na precies vier maanden weer open. Eigenlijk zou de grootschalige onderhoudsbeurt bij de 45 meter hoge attractie tot volgende week duren. De werkzaamheden blijken eerder afgerond dan gepland: vanaf vandaag kunnen bezoekers weer een vlucht maken in de Thaise tempel.



De renovatie bestond uit verschillende projecten. Allereerst zijn de lagers vervangen, de onderdelen die ervoor zorgen dat de uitkijktoren soepel beweegt. Daarvoor moest de stalen arm van 225.000 kilo opgetild worden van het 340.000 kilo wegende betonnen contragewicht. De Efteling zette onder meer een kraan en een hijsframe in.

Vervolgens is de besturing van de Pagode vernieuwd. Daarbij werd afscheid genomen van een systeem met een zware kabel. Door het afgenomen gewicht steeg de capaciteit van de attractie met ruim 65 procent. Per rit kunnen voortaan honderd in plaats van zestig personen mee. Verder is er gewerkt aan de hydrauliek en de verlichting.



Geschilderd

Er werd ook een speciale windmeter geïnstalleerd. Daarnaast is de Pagode geschilderd en werden alle houten onderdelen vervangen en polyester delen opgeknapt. Tot slot was er aandacht voor de omgeving: de wachtrij, de poortjes en het groen rond de attractie.



Het onderhoudsproject kostte maar liefst 2,5 miljoen euro. Veel andere Europese pretparken zetten voor dat bedrag nieuwe attracties neer, maar de Efteling wilde de versleten Pagode niet verloren laten gaan. Inmiddels heeft keuringsinstantie TÜV het gevaarte geïnspecteerd en goedgekeurd, zodat de blikvanger vandaag weer de lucht in kan met bezoekers.