Sendaviva

Spaans attractie- en dierenpark getroffen door brand: tot nader order dicht

Een attractie- en dierenpark in Spanje blijft voorlopig gesloten vanwege een verwoestende brand. Op zaterdag 18 juni brak er een brand uit in familiepark Sendaviva, gelegen in de Noord-Spaanse regio Navarra. Daarbij kwamen twaalf dieren om het leven. Meerdere attracties raakten beschadigd.



Toen het vuur ontstond, moesten zo'n 2500 bezoekers geëvacueerd worden. Zij hebben na afloop hun geld teruggekregen. Ook circa achthonderd dieren werden in veiligheid gebracht. Vier muntjakken, zes springaapjes, een doodshoofdaapje en een chinchilla overleefden die verhuizing niet.

Ze stierven volgens het management vanwege de stress die ze ondervonden. De dieren zijn inmiddels weer allemaal teruggekeerd naar het park.



Vrijevaltoren

Bij de brand gingen twee restaurants in vlammen op. Verder werend enkele attracties en gebouwen getroffen, waaronder vrijevaltoren Caida Libre, rodelachtbaan Bobsleigh, spookhuis La Mansión Encantada, verkeerspark Mini Rally, de 300 meter lange glijbaan Tubing, meet-and-greet-locatie Casa de las Mascotas, een speellaboratorium voor kinderen en een informatiekiosk.



Ondanks de schade is de directie van plan om het park nog deze zomer te heropenen voor publiek, hetzij met een aangepaste toegangsprijs en een uitgekleed aanbod. Een openingsdatum is nog niet bekend. Enkele afgebrande bouwwerken moeten binnenkort gesloopt en opnieuw opgebouwd worden.