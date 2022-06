Efteling

Video: wateroverlast in de Efteling door noodweer

De Efteling heeft vandaag op verschillende plekken last gehad van wateroverlast. Door de harde regen kwamen meerdere paden en pleinen blank te staan. Afwateringssystemen konden de enorme hoeveelheden neerslag niet aan, zo is te zien op beelden die op Twitter verschenen.



Bij paardenvoorstelling Raveleijn droop de regen bijvoorbeeld langs de muren van de showarena naar beneden. De ingang van 4D-bioscoop Fabula was vanwege het noodweer even niet bereikbaar. Verder ontstonden er een flinke waterplassen in de wachtrijen van onder meer Droomvlucht en Max & Moritz.

Ondanks het slechte weer was het opvallend druk in het attractiepark, met wachttijden vergelijkbaar met topdagen in juli en augustus. Zo stonden bezoekers 's middags 120 minuten in de rij voor Baron 1898. Bij Joris en de Draak liep de wachttijd op tot anderhalf uur. Het park bleef open tot 18.00 uur.