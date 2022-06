Europa-Park

Video: eend opgeschrikt door waterkanon in Europa-Park

Een eend heeft de schrik van zijn leven gehad in een attractie in het Duitse pretpark Europa-Park. De nietsvermoedende vogel zat op een plateautje in de eerste scène van waterachtbaan Poseidon. Wat het dier niet kon vermoeden, was dat in de verhoging een waterkanon is verstopt.



Toen dat watereffect geactiveerd werd, vloog de eend meters de lucht in, tot hilariteit van toeschouwers. Het lollige tafereel werd gefilmd door pretparkfan en Europa-Park-medewerker Valentin Liegard, die de beelden op Instagram publiceerde. "Het leven in een pretpark is niet altijd even gemakkelijk", schrijft het personeelslid.

Poseidon, geopend in 2000, werd gebouwd door Europa-Parks huisleverancier Mack Rides. De waterattractie is 23 meter hoog. Bootjes halen een topsnelheid van 70 kilometer per uur. Met de eend liep het goed af: na zijn onverwachte vlucht landde het dier uiteindelijk weer heelhuids in het waterbassin van de coaster.