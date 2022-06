Efteling

Efteling zet Python onverwachts op de onderhoudskalender

De Python in de Efteling blijft deze week onaangekondigd buiten gebruik. Tot voor kort kwam de beroemde achtbaan niet voor op de openbare onderhoudskalender, te vinden op de officiële Efteling-site. Nu is te zien dat de rollercoaster zeker tot vrijdag gesloten blijft.



Het attractiepark heeft een onderhoudsbeurt naar voren geschoven, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. De werkzaamheden stonden eigenlijk op de planning voor september dit jaar. "Uiteindelijk bleek het intern beter uit te komen om de klus deze week te klaren", legt de voorlichter uit.

Naast de Python is ook de Pagode nog altijd dicht. De uitkijktoren wordt naar verwachting volgende week weer in bedrijf genomen na een ingrijpende renovatie, die ruim vier maanden in beslag nam. Verder is het Volk van Laaf tot begin volgende maand niet toegankelijk vanwege het opknappen van de Monorail en enkele Laven-huisjes.