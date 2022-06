Energylandia

Energylandia opent reuzenrad van 53 meter hoog: dit is het uitzicht

In het Poolse pretpark Energylandia stonden al zeventien verschillende achtbanen, maar een reuzenrad ontbrak nog. Tot vandaag, want zojuist opende het attractiepark het 53 meter hoge rad Wonder Wheel. Bezoekers kunnen vanuit één van de dertig gesloten gondels over het park kijken.



De attractie, gelegen naast de 63 meter hoge hybrid coaster Zadra, is onderdeel van het middeleeuwse themagebied Smoczy Gród. Het spierwitte rad werd echter niet gedecoreerd. De bakjes - voorzien van airconditioning - tellen elk acht zitplaatsen. Net als de laatste paar achtbanen in Energylandia werd het gevaarte geleverd door een Nederlandse fabrikant: het park ging in zee met de firma Dutch Wheels.

Dutch Wheels was voorheen een dochteronderneming van de Limburgse achtbaanbouwer Vekoma. Tegenwoordig is het bedrijf onafhankelijk. Volgens Energylandia was er veel behoefte aan de komst van een reuzenrad: bezoekers zouden er volgens een woordvoerder al jaren naar vragen.



Snelheid

Het rad beweegt met een snelheid van 1,5 meter seconde. Bij de aankondiging in februari werd nog gesproken over een maximale hoogte van 56 meter. Inmiddels is dat in de officiële communicatie bijgesteld tot 53 meter.



De afgelopen dagen was de attractie al geopend bij wijze van test. Vandaag vond de officiële openingsceremonie plaats. Tegelijkertijd werden in waterpark Big Milk Water Park zestien glijbanen in gebruik genomen, waaronder een zesdubbele familieglijbaan. Later dit jaar opent themagebied Sweet Valley, met twee Vekoma-achtbanen. Ondertussen worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van een spectaculaire tilt coaster, eveneens van Vekoma.