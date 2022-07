Walibi Rhône-Alpes

Foto's: Franse Walibi-vestiging opent nieuwe waterattractie

Het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes heeft een exotisch themagebied geopend met een interactieve waterattractie. In Tiki Academy, onderdeel van themadeel Exotic Island, worden bezoekers uitgedaagd voor een watergevecht. Ze nemen plaats in een molen met waterpistolen.



Tijdens het draaien kunnen ze elkaar natspuiten en op doelen schieten. Exotic Island is de vervanger van het oude waterpark Aqualibi. Daar stonden enkele waterglijbanen in de openlucht. Het nieuwe gebied - inbegrepen bij een regulier entreebewijs - is opgetrokken in Hawaïaans sferen. Er zijn ook twee waterspeelplaatsen te vinden.

Tiki Academy werd gebouwd door de Italiaanse leverancier Zamperla. In totaal investeerde Walibi-eigenaar Compagnie des Alpes 3,5 miljoen euro in de eerste fase van Exotic Island. Het is de bedoeling om de komende jaren nog een restaurant en een grote achtbaan toe te voegen.