Hennie van der Most blijft openingsjaar Attractiepark Rotterdam uitstellen: 'Voor 80 procent af'

Ondernemer Hennie van der Most verwacht dat Attractiepark Rotterdam volgend jaar opengaat. Een kanttekening: dat zei hij een jaar geleden ook. En het jaar daarvoor ook. Sterker nog: Van der Most voorspelt al sinds 2014 dat zijn park binnen een jaar opent. In een interview met het AD wordt de markante pretparkbouwer geconfronteerd met die uitspraken.



Het krantenartikel werpt de vraag op of Attractiepark Rotterdam, waarvan de bouw tien jaar geleden begon, überhaupt ooit toegankelijk zal zijn. Van der Most denkt nog steeds van wel. Hij wijt de aanhoudende vertragingen onder meer aan de kredietcrisis, een brand, uitgelopen sloopwerkzaamheden, de coronacrisis en te strenge overheidsregels.

Van dat laatste punt zegt Van der Most wel honderd voorbeelden te hebben. Hij noemt onder meer een hellingbaan voor rolstoelers, die volgens de autoriteiten te steil is. "Dan kan de gemeente toch creatief zijn? 2 graden, dat merkt geen mens. Daar kom je echt wel op met die rolstoel. Maar nee, alles moet ervoor op de kop."



Heipalen

Ook enorme schoorstenen, die omgebouwd moeten worden tot een attractie, zijn een heikel punt. "Nou is die toren weer te licht. Moeten er 23 heipalen de grond in. Dat kost weer tijd, dat kost weer geld. Je moet ook een beetje praktisch denken, hè. Die toren kan veel hebben, hoor."



Alle Duitse bedrijven van Van der Most staan momenteel te koop, om de bouw van Attractiepark Rotterdam te kunnen financieren. Speelpark Dorf Wangerland in deelstaat Nedersaksen is net verkocht. Met de rest van de bedrijven wil het nog niet zo vlotten. "Maar het komt er echt wel van. Ik heb gewoon een beetje geluk nodig."



Reuzenrad

Ondertussen zijn de bouwkosten in Rotterdam opgelopen van 15 miljoen naar bijna het dubbele. De pretparkbaas beweert dat het attractiepark, op de plek van een oude verbrandingsoven, al "voor 80 procent af" is. Toch valt er nog nauwelijks een attractie te zien. Een reuzenrad zonder gondels, afkomstig uit Walibi Belgium, is momenteel de belangrijkste blikvanger.



Voormalig wethouder Hamit Karakus, die Van der Most in 2012 uitnodigde om op het terrein attracties neer te zetten, heeft ook weinig vertrouwen meer in het project. "Ik had bewondering voor het lef van Van der Most, maar het duurt veel te lang", zegt hij. "De gemeente kan dit niet langer accepteren. Ik vind dat de wethouder moet zeggen: Hennie, we gaan hier iets anders doen."