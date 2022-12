Gröna Lunds Tivoli

Attractiepark in Stockholm waagt zich voor het eerst aan winteropening

Het Zweedse pretpark Gröna Lund, gelegen in Stockholm, verwelkomt bezoekers voor het eerst in de wintermaanden. In navolging van veel Europese attractieparken heeft men het seizoen verlengd tot en met de kerstvakantie. Van vrijdag 2 december tot en met zondag 8 januari gaat Gröna Lund open onder de noemer Winter Wonderland.



Gröna Lund bestaat al sinds 1883. Het is voor het eerst in 139 jaar dat er een volwaardige winteropenstelling wordt opgetuigd. "Dit is één van onze grootste investeringen ooit", vertelde vertrekkend directeur Magnus Widell afgelopen zomer. "Het zorgt ervoor dat we onze gasten voortaan hele jaar door kunnen vermaken."

Winter Wonderland bestaat uit vijf themadelen met de namen Sagolunden, Rainbow Land, Klappfabriken, Bubble Street en Grüna Lund. Bij de winterattractie Rainbow Racers glijden bezoekers in banden van een 40 meter hoge helling af. Botsauto's - voorzien van discoverlichting - gaan 's winters door het leven als Disco Bumpers. Kinderen kunnen een ijsdraak en een ijskonigin ontmoeten. Voor volwassenen is er een après-skigebied.



Wereldklasse

Verder belooft Gröna Lund "lichtshows en lichtkunstwerken van wereldklasse". In de horecagelegenheden staan winterse lekkernijen op het menu, zoals geroosterde amandelen, glühwein, bubbelwafels, gesuikerde appels, regenboogpopcorn, nieuwjaarssoep en pannenkoeken. Het evenement wordt gesponsord door Coca-Cola.



Verspreid over 23 dagen verwacht de directie zo'n 150.000 bezoekers. Bij gunstige weersomstandigheden gaan 24 attracties open, waaronder de achtbanen Jetline, Monster, Kvasten, Tuff-Tuff Tåget en Vilda Musen. De coasters Insane, Nyckelpigan en Twister blijven sowieso dicht in de winterperiode, net als vier andere blikvangers: de torens Eclipse, Fritt Fall, Ikaros en Katapulten.



Nieuwsgierig

Hoewel het winterseizoen nog moet beginnen, spreekt Gröna Lund zelf al over een succes. Toen de ticketverkoop voor Winter Wonderland op 23 september startte, gingen in slechts drie uur tijd tienduizend kaartjes over de digitale toonbank. "Zo'n animo hadden we nooit verwacht", aldus een woordvoerster. "We vinden het geweldig dat mensen zo nieuwsgierig zijn naar ons nieuwe winterconcept."