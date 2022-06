Disneyland Paris

Disneyland Paris: listeria-bacterie aangetroffen in gerookte zalm

Bezoekers van Disneyland Paris worden gewaarschuwd voor een voedselinfectie. Bij gerookte zalm die deze maand verkocht is in de Disney-parken werd de listeria-bacterie aangetroffen, de veroorzaker van de infectie listeriose. De voedselinfectie kan leiden tot grote gezondheidsproblemen.



Disneyland serveerde de zalm tussen donderdag 2 en vrijdag 17 juni. Listeria veroorzaakt met name bij zwangeren, pasgeboren baby's, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem ernstige ziekten, zoals bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking, ontsteking van de binnenwand van het hart, maagdarminfecties en infecties van huid en ogen.

Bij zwangeren kan een infectie leiden tot een miskraam, doodgeboorte, vroeggeboorte of levensbedreigende infectie van de pasgeborene. Andere personen kunnen last krijgen van onder meer koorts, spierpijn, hoofdpijn, verwardheid, evenwichtsverlies en stuiptrekkingen.



Leveranciers

"We willen je informeren dat bij het monitoren van onze voedselkwaliteit tests hebben uitgewezen dat Listeria monocytogenes is aangetroffen in gerookte zalm van één van onze leveranciers", schrijft Disney in een mail aan bezoekers. Het product is vervolgens onmiddellijk uit het assortiment gehaald.



"We raden iedereen die de afgelopen weken gerookte zalm heeft geconsumeerd in Disneyland Paris en ziekteverschijnselen krijgt aan om contact op te nemen met je huisarts en de consumptie te vermelden." Disney benadrukt dat risicogroepen als zwangere vrouwen extra goed moeten opletten. "Listeriose is een potentieel gevaarlijke ziekte met een incubatietijd tot acht weken."



Vragen

Tot op heden zijn er bij Disney geen meldingen binnengekomen van gasten die ziektesymptomen vertonen na het consumeren van de zalm. Wie nog vragen heeft, kan per mail of telefoon contact opnemen met de klantenservice van Disneyland Paris.