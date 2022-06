Zoo Planckendael

Video: Zoo Planckendael opent nieuw verblijf voor orang-oetans

In de Belgische dierentuin Zoo Planckendael zijn vanaf nu orang-oetans te zien. Het Vlaamse dierenpark heeft vandaag een nieuw verblijf geopend voor zes Sumatraanse orang-oetans. Ze krijgen gezelschap van een koppel witwanggibbons en Aziatische kleinklauwotters.



Het onderkomen wordt Orang-oetan Kingdom genoemd. Bezoekers springen over stapstenen, via een waterval en een hangbrug naar paalwoningen met grote vensters. Bij het ontwerpen ervan is gepoogd om het binnengedeelte een natuurlijk uiterlijk te geven, met gras, beplanting en een regeninstallatie.

"Het verblijf is opgebouwd uit drie units die elk een heel mooi binnenverblijf hebben in de serre", vertelt curator Sarah Lafaut. Verder is er een eiland met veel klimmogelijkheden.



Vertraging

De apen hadden eigenlijk vorig jaar al moeten arriveren. Door de coronacrisis liep het project vertraging op. Lafaut is tevreden met het eindresultaat. "Ik vind het gewoon fantastisch dat we nu ook echt orang-oetans hebben in Zoo Planckendael. Onze zoo is daar echt voor gemaakt."