Mondo Verde

Foto's: Limburgs themapark getransformeerd tot cosplayparadijs

Het Zuid-Limburgse attractiepark Mondo Verde werd afgelopen weekend bevolkt door tovenaars, prinsessen, superhelden, stripfiguren, ridders, aliens en andere fantasiewezens. Vele honderden cosplayers brachten op zaterdag 2 zondag 3 juli een bezoek aan fantasyfestival El Mundo Fantasia.



Zij kregen de kans om het natuurrijke themapark in Landgraaf te gebruiken als decor voor hun creatieve outfits. Daarvoor was het park verdeeld in tien gebieden. Naast een groot aantal professionele cosplayers waren ook een hoop hobbyisten aanwezig.

Een fotoreportage van Theo Solberg geeft een impressie van het evenement, dat voor de zesde keer plaatsvond. El Mundo Fantasia wordt georganiseerd door Twilight Fantasy Productions, het bedrijf dat ook al jaren de halloweenactiviteiten in Mondo Verde verzorgt.



All-inclusive

Op het programma stonden onder meer verschillende entertainmentacts, muzikale optredens, workshops en een cosplaywedstrijd. Bezoekers waren zaterdag welkom van 10.00 tot 20.00 uur en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Tickets werden verkocht voor 25,50 euro, inclusief onbeperkt eten en drinken. Mondo Verde hanteert een all-inclusive-formule.