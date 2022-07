Safaripark Beekse Bergen werkt samen met serviesmerk Blond: 'Vliegt de winkels uit'

Beekse Bergen

Bezoekers van Safaripark Beekse Bergen kunnen sinds kort verschillende nieuwe producten van serviesmerk Blond Amsterdam mee naar huis nemen, die speciaal werden gemaakt voor de Brabantse dierentuin. Het park startte een jaar geleden met de samenwerking met Blond. Dat bleek een gigantisch succes, vertelt horeca- en merchandisemanager Hendrik Klaassen aan Looopings.



"We dachten met onze oplage twee jaar vooruit te kunnen, maar het liep zo extreem goed dat alles binnen een maand op was", aldus Klaassen. Daarop is besloten om de samenwerking te intensiveren. "Tegelijkertijd hebben we het assortiment verbreed door nieuwe producten en nieuwe ontwerpen toe te voegen."

De oplage ligt een stuk hoger dan vorig jaar. "Dat risico durven we te lopen, want het vliegt nog steeds de winkels uit." De Blond-items worden gekenmerkt door kleurrijke en speelse tekeningen. Speciaal voor Beekse Bergen zorgde het Blond-team voor ontwerpen gebaseerd op het safaripark. Naast borden en mokken zijn er nu ook hapjesplanken, blikken en soepkommen verkrijgbaar.



Slang

"Voor ons was het heel belangrijk om dicht bij het Beekse Bergen-gevoel te blijven", zegt Klaassen. "Het moet een herinnering zijn aan je verblijf bij ons, dus onze rangers en onze safarivormen komen erin terug." Men zag erop toe dat er alleen dieren werden gebruikt die daadwerkelijk in het park te vinden zijn. "In een eerder ontwerp was een slang zichtbaar, maar die hebben wij hier niet. Die is dus gesneuveld."