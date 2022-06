Fans

Droom komt uit voor youtubers: eigen pretpark in de achtertuin

Twee youtubers hebben hun droom verwezenlijkt door zelf een pretpark te bouwen in een achtertuin. Rik Kleeven en Jesper Weijs van YouTube-kanaal Glowmovies zetten in het verleden al achtbanen en waterglijbanen in elkaar. Dit keer besloten ze verschillende elementen te combineren.



Zo ontstond een attractiepark met een eetkraam, een ballengooispel, een kabelbaan, een reuzenrad, een waterglijbaan en een achtbaan. Volgens de makers kostte de bouw in totaal 10.000 euro.

Na verschillende filmpjes waarin de werkzaamheden in beeld werden gebracht, is nu het eindresultaat zichtbaar. In een video van ruim twaalf minuten, die in enkele dagen tijd meer dan 650.000 keer is bekeken, testen Kleeven en Weijs de verschillende attracties uit.



Niet gekeurd

Alleen het reuzenrad sloegen ze over, omdat het gevaarte "erg hoog en niet gekeurd" is. Bovendien kan het rad pas draaien met vijf passagiers. De achtertuin bevindt zich in het Limburgse dorp Oirlo.